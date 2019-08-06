مصر | نيابة جنوب القاهرة تواصل تحقيقاتها حول واقعة حادث معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة جنوب القاهرة تواصل تحقيقاتها حول واقعة حادث معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، تحقيقاتها حول واقعة حادث معهد الأورام الذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 50 آخرين.

وكشف التحقيقات أن سيارة مفخخة انفجرت أمام معهد الأورام، وأنها كانت تسير بمنطقة فم الخليج، واشتبه بها أحد رجال الأمن المكلفين بتأمين معهد الأورام، وأبلغوا عنها لرصد خط سيرها، وقائد السيارة استشعر بذلك، وأثناء سيره توقف في الإشارة المتواجدة على مقربة من المعهد، فخشي الإلحاق به، فقام بالسير عكس الإتجاه بنفس الشارع أمام معهد الأورام، مما أدى إلى التصادم الذى أسفر عن انفجار السيارة وما تحويه من متفجرات.

وأوضحت التحقيقات إلى أن قائد السيارة كان في اتجاهه لتنفيذ عملية انتحارية على مقربة من منطقة كورنيش النيل والمنيل لكثرة السفارات والأماكن السياحية والأمنية بها، ولكن توقف إشارة المرور وتعديل خط السير، ووجود تايمر للعبوة، أدى إلى انفجارها أمام مستشفى معهد الأورام.

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وأضافت التحقيقات أن الجماعه الإرهابية كانت بصدد تنفيذ أكثر من عملية انتحارية قبل عيد الأضحى، مشيرة إلى أن تكون المتفجرات لتصنيع أكثر من عبوة لشدة قوتها، التي أدت إلى تدمير المعهد بشكل شبه كامل، وإصابة العشرات، وتدمير عدد كبير من السيارات، وأن وجودها على مقربة من النيل قلل من حجم الخسائر وتعهدات الموجة الانفجارية.

وتابعت التحقيقات أنه تم الإنتهاء من فحص السيارات التالفة والسيارة المتسببة في الحادث تحديدا، وتم سحبها إلى قسم شرطة السيدة زينب، وتشكيل لجنة فنية لفحصها والكشف عن المتفجرات التي كانت بها، ثم وضعها بالمخازن التابعه للقسم، وتبين أن السيارة ماركة "كيا سيراتو رمادي اللوان"، وأنها كانت مفخخة في حقيبة السيارة حيث حملت كمية من المادة المتفجرة T N T، ومن المقرر أن تنتهي الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات من فحصها لبيان كميتها ومدى قوتها وحجم العبوات المتفجرة، كما تبين أن المدى الانفجاري تعدى حاجز الـ 300 متر، وتسبب في حفرتين عميقتين في الأرض، نتيجة الانفجار وسقوط سيارةفي المياه من شدته ولقربها من السيارة المتسببة في الحادث، وتوقفت السيارة المتسببة في الحادث أمام ميكروباصين كان يستقلهم معازيم أحد الأفراح، حيث وقفت أمامهم بشكل مفاجئ واصطدمت باحدهما ثم وقع الانفجار، ما تسبب في أن الأطفال تطايروا من السيارة بسبب الانفجار وتفحم طفلة لم تتجاوز الرابعة من عمرها وأخرى سقطت في المياه وتوفيت غريقة، وتم انتشال جثتها.

وتستكمل النيابة العامة وجهاز الأمن الوطني ورجال البحث الجنائى كشف هوية سائق السيارة المتسببة في الحادث، وما إذا كانت جثته ضمن الأشلاء، أم أنه تمكن من الهروب حسب رواية البعض، أم الأشلاء تخص الضحايا والمصابين فقط، عقب سحب عينات من الأهالي الذين أكدوا عدم عثورهم على أهليتهم في الحادث.

ومن المقرر أن تنتهي النيابة من تسليم كافة تصاريح الدفن وإنهاء مراسم الدفن للضحايا الذين تعرف عليهم ذويهم، واستكمال عمليات سحب العينه من باقي الجثث والأشلاء المجهولة لتحديد هويتهم.