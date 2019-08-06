مصر | خنقته بـ"سلك دش" ورمت جثته في شقة.. ملابسات قتل طفل كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خنقته بـ"سلك دش" ورمت جثته في شقة.. ملابسات قتل طفل كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل طفل بعد ساعات من اختفائه بنطاق مركز كرداسة، وتبين أن ابنة عمه استدرجته إلى شقتها، وخنقته بـ "سلك دش"، حتي أسقطته قتيلًا، وتخلصت من جثته داخل شقة سكنية تحت التشطيب أعلي الشقة سكنها.

كان نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة طفل بعد ساعات من اختفائه بمركز شرطة كرداسة، وتبين أن ابنة عمه وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليها وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بإختفاء أحمد عبد العزيز، 10 سنوات، والعثور على جثته بعد ساعات من اختفائه.

وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات اختفائه برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، توصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن ابنة عمه وراء ارتكاب الجريمة، وخنقه.

وتمكنت القوات بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، من القبض عليها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.