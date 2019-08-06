مصر | "ابنة عمه" لغز الجريمة.. كشف ملابسات العثور على جثة طفل في كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ابنة عمه" لغز الجريمة.. كشف ملابسات العثور على جثة طفل في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة طفل بعد ساعات من اختفائه بمركز شرطة كرداسة، وتبين أن ابنة عمه وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليها وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، باختفاء أحمد عبد العزيز، 10 سنوات، والعثور على جثته بعد ساعات من اختفائه.

وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات اختفائه برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، توصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن ابنة عمه عمرها 35 سنة، وراء ارتكاب الجريمة، وخنقه.

وتمكنت القوات بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، من القبض عليها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.