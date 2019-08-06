أخبار مصر | الآثار: جولة تفقدية للعناني بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار: جولة تفقدية للعناني بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019، المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وذلك للوقوف على آخر مستجدات سيرالأعمال به.

رافقه خلال الجولة الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية.

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وخلال الجولة تفقد وزير الاثار قاعات المتحف المختلفة للوقوف على آخر تطورات الأعمال بها ومسار الزيارة المخطط طبقًا لسيناريو العرض الجديد الموضوع و الذي يهدف الي إبراز جمال مدينة الإسكندرية و ازدهارها خلال العصر اليوناني الروماني.

كما اجتمع وزير الآثار باللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي و ممثلي الهيئة الهندسية للوقوف علي التوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع و الذي من المقرر الانتهاء منه في يونيو 2020.

وخلال الاجتماع أكدت اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي انها انتهت من وضع التصور النهائي لسيناريو العرض المتحفي الجديد للمتحف وتوزيع القطع الأثرية المختارة، وآخرهم الفسيفساء التي تم الإعلان عن اكتشافها مؤخرًا في منطقة آثار كوم الدكة بالاسكندرية.