أخبار مصر | "التضامن" تعلن عن صرف معاشات بقيمة 6.67 مليار جنيه في سادس أيام أغسطس (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تعلن عن صرف معاشات بقيمة 6.67 مليار جنيه في سادس أيام أغسطس (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، عن انتظام عمليات صرف معاشات شهر أغسطس فى يومها السادس، حيث بدأ صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر اغسطس اعتباراً من الخميس الموافق 1 أغسطس من جميع ماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، بينما بدء صرف المعاشات المحولة من بنك ناصر الإجتماعى، ومكاتب البريد و البنوك فى الصرف اعتبارا من يوم الاثنين 5 أغسطس.

وأكدت وزيرة التضامن أن تقديم موعد صرف المعاشات المحولة للبنوك ليصبح بداية من اليوم الخامس من شهر اغسطس بدلاً من العاشر من نفس الشهر، نظرا لتزامن موعد الصرف مع أجازة عيد الاضحى المبارك، ويأتى ذلك انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم.

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وأطمأنت "والى" على إنتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر اغسطس فى كل أنحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.12مليار جنيها شهريا.

وأعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، أن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف حتى ظهيرة اليوم السادس من شهر اغسطس، قد بلغت ما يزيد عن 4 مليون و424 الف عملية صرف بقيمة إجمالية تزيد عن 6 مليار و 670 مليون جنيها، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 664.101 الف حركة صرف بقيمة إجمالية مليار و 186 مليون، بينما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلى مليون و 759 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 2 مليار و 129مليون جنيه، بالإضافة إلى ما يزيد عن 2 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليار و 353 مليون جنيه.

والجدير بالذكر أن إجمالى المبالغ المحولة على البنوك 4.34 مليار جنيها لعدد ما يزيد 1.58 مليون قائم بالصرف.