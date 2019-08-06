أخبار مصر | السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ومدير شركة "هاتشيسون بورتس" الصينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ومدير شركة "هاتشيسون بورتس" الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب كلٍ من السيد إيريك أيبي المدير العام لمجموعة هاتشيسون بورتس الصينية، والسيد كليمينس تشينج المدير التنفيذي للشركة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد توقيع مذكرة التفاهم بين القوات البحرية المصرية وشركة هاتشيسون بورتس، والتي تعد إحدى أكبر الشركات علي مستوي العالم في إقامة محطات الحاويات، وذلك لإقامة محطة تداول حاويات بميناء أبوقير.

وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي وفقاً لأعلي المستويات الدولية لمحطات تداول الحاويات علي مستوي العالم، مع الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع، مشيداً سيادته بالسمعة المهنية الطيبة التي تتمتع بها الشركة الصينية في هذا المجال.

من جانبه؛ أشاد رئيس مجموعة هاتشيسون بورتس بالفرص المتاحة للاستثمار المباشر للشركة في ميناء أبو قير، وذلك من خلال تداول الحاويات الواردة والصادرة عبر الميناء، مع الاستفادة من تحسن مناخ الاستثمار، وجهود تطوير البنية التحتية التي قامت بها الحكومة المصرية، موضحاً في هذا الشأن أن الشركة ستقوم من خلال هذا المشروع بتدريب أكثر من ١٥٠٠ مهندس وعامل مصري علي القيام بمختلف الوظائف والمهن التي يتطلبها عمل المحطة، والتي ستصل الي معدل تداول يصل الي مليون حاوية سنوياً مع اكتمال جميع مراحلها.