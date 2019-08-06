شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطب النووي بـ«أسيوط» يقترح إنشاء هيئة عليا لتجميع التبرعات الخاصة بمرضى الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقترح الدكتور سمير شحاتة، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية طب جامعة أسيوط، إنشاء هيئة عليا منوط بها تجميع كافة التبرعات الخاصة لمرضى الأورام ومستشفيات ومعاهد الأورام، وتكون تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك خلال مداخلة هاتفية.

وأضاف «شحاتة» أنه يجب دعم معهد الأورام بالمنيل الذي شهد محيطه الأحد الماضي انفجار كبير نتيجة حادث إرهابي غشيم، حيث يجب دعم المعهد بكل ما نملكه، ولا ننسى دور المعهد في دعم علاج الأورام في جمهورية مصر العربية، وكان له دور كبير في إنشاء معهد الأورام جنوب مصر، والذي يُعد ثاني أكبر معهد للأورام بعد معهد الأورام بالمنيل.

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وتابع :«ياريت تبقى فيه هيئة عليا لتجميع تبرعات مرضى الأورام، متبقاش كده عشوائية، مش أي مستشفى تطلع تعمل إعلان وتتحصل على أموال وخلاص، عاوزين هيئة عليا منوط بها جمع التبرعات لمرضى الأورام وتوزيعها حسب ما ترى احتياجات الأقسام على مستوى الجمهورية، وتقوم بدعم معهد الأورام بالمنيل، ومستشفى 500 500، ومستشفى 20 20 ويكون القائمون عليها أساتذة أورام مشهود لهم بالأمانة والكفاءة ومندوب من وزارة المالية والرقابة الإدارية والجهاز المركزي».

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة انفجارًا مدويًا، مساء الأحد الماضي، نتج عن انفجار سيارة تحمل متفجرات بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة «حسم» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينها 4 حالات مجهولة، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، وتمنياتها بالشفاء العاجل لباقي المصابين.