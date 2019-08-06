شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: 500 مليون دولار ارتفاعًا في الاحتياطي الأجنبي نهاية يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك المركزي، الثلاثاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية- الاحتياطي الأجنبي- ليصل إلى 44916.7 مليون دولار، نهاية يوليو 2019 بصفة مبدئية، مقابل 44351.8 مليون دولار نهاية يونيو 2019، أي بزيادة 564.9 مليون دولار.

وكان «المركزي» استلم آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، في حساب وزارة المالية لدى البنك، ويغطي الاحتياطي الأجنبي ما يزيد على 8 أشهر واردات سلعية.

وقالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي قام بسداد التزامات متنوعة، ما ساهم في عدم زيادة الاحتياطي نهاية يوليو إلى المستويات المتوقعة، لكنها لم تذكر طبيعة هذه الالتزامات.