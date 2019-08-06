شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العيد.. ضبط 24 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبوقرقاص، إن الحملة التي شنتها الوحدة المحلية على الأسواق والمحلات، أسفرت عن ضبط 24 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و١٥ كيلو سمك مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما جرى -بحسب بيان الثلاثاء- ضبط ٣٥ مخالفة ما بين عدم إعلان وإدارة منشأة بدون تراخيص- وعدم وجود شهادة صحية- وبيع سلع بدون بيانات –أخذ عينات للفحص بالمعامل.