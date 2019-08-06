شكرا لقرائتكم خبر عن 51 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، عن تخصيص مبلغ 51 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالمحافظة.

وقال اللواء بدري، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الاستفادة من الاعتماد بتخصيص مبلغ 30 مليون جنيه لتحويل محطة معالجة الصرف الصحي، غرب سوهاج، إلى المعالجة الثلاثية، حيث يتم تنفيذ المشروع لتصريف مياه الصرف الصحي المعالج بالمحطة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف متر مكعب/ يوم بمصرف سوهاج العمومي، وكذلك تخصيص مبلغ 15 مليون جنيه لاستكمال مشروع تحويل محطة معالجة الصرف الصحي بالكولا إلى المعالجة الثلاثية، حيث سيتم تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بالمحطة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 55 ألف متر مكعب/ يوم بمصرف أخميم القبلي.

وأوضح رئيس مياه سوهاج إلى أنه سيتم كذلك تخصيص مبلغ 6 ملايين جنيه من خلال الاعتماد لاستكمال مشروع الصرف الصحي، بقرية «الصلعا» بدائرة مركز سوهاج، لافتا إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 16.9 مليون جنيه من وزارة الإسكان، حيث تم الانتهاء من أعمال المحطة الرئيسية، وخط الطرد، وخط الانحدار، وكذلك صيانة وتجربة جميع المطابق، وخط الانحدار، والغرف المنزلية لتخدم 300 منزل.