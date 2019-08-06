شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الوكيل: الإصلاح الاقتصادي يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهم وسائل جذب الاستثمار الأجنبي.

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وقال الوكيل خلال لقاء تليفزيوني، إن «الدولة نجحت في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي بعد عام 2014»، معلقاً «يحسب للنظام المصري تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يعد من الوسائل الفعالة لجذب الاستثمار».

وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية «الإصلاح الاقتصادي سيمكننا من توريث أبنائنا مستقبل أفضل يتماشى من التطورات الاقتصادية العالمية»، مؤكدا أهمية تطوير البنية التشريعية لتتناسب مع التوجه الاقتصادي للدولة.

وأكد الوكيل أن تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية من أهم عوامل جذب الاستثمارات، فضلا عن أهمية تسهيل شروط حصول المستثمرين على الأراضي لإقامة المشروعات.