شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولين العرب: نسارع الخطى لإنجاز ترميم معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلفهم بترميم معهد الأورام بعد حادث الانفجار الذي وقع مساء الأحد وأسفر عن سقوط 20 قتيلا وإصابة 47 آخرين.
وأوضح «صلاح»، خلال مداخلة تليفونية مساء الثلاثاء، أنهم بدأوا في تجهيز المعهد لبدء أعمال الترميم، مؤكدًا أنهم يسارعون الخطى للانتهاء من عملية ترميم معهد الأورام في أقرب وقت ممكن.
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