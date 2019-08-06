شكرا لقرائتكم خبر عن 30 متحدثًا و8 دول عربية في المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة، بعنوان «تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030»، برعاية رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 11- 12 سبتمبر، في القاهرة.

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وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في بيان، الثلاثاء، إن الجدول الزمني للمؤتمر قد اكتمل.

ويتحدث في أعمال المؤتمر 30 خبيرا بحضور ومشاركة عربية واسعة من مصر، الكويت، الأردن، العراق، فلسطين، السعودية، اليمن، الجزائر.

وتتناول أعمال المؤتمر الوضع الراهن لإدارة منظومة صحة المرأة في الدول العربية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة في المجتمعات العربية في تعزيز صحة المرأة، وقضايا الصحة الإنجابية في الدول العربية (وفيات الأمومة- الزواج المبكر)، والرعاية الصحية للمرأة في المراحل العمرية المختلفة، ومؤشرات المتابعة والتقييم لبرامج صحة المرأة، واستراتيجيات إدارة فاعلة لمنظومة برامج صحة المرأة العربية، ودور المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز برامج صحة المرأة.