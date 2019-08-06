شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدين انفجار معهد الأورام: موقفنا ثابت بشأن رفض العنف والإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدانت سلطنة عُمان بشدة الانفجار الذي وقع بمحيط قصر العيني في القاهرة. وجددت في بيان لوزارة الخارجية العمانية التأكيد على موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما عبرت عن صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللشعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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