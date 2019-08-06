شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين حادث انفجار معهد الأورام: متضامنون مع مصر في حربها ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الحادث الإرهابي، الذي وقع مساء أول أمس، أمام معهد الأورام في شارع كورنيش النيل بالقاهرة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء.

وقدم «أبوالغيط» التعازي باسمه ونيابة عن الأمانة العامة لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، ودعواته للمولى عز وجل أن يسكن الضحايا فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد في بيان له وقوف جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع مصر في حربها المستمرة ضد الإرهاب، وتثمين الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية، في صون الاستقرار والسلم.