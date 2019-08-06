شكرا لقرائتكم خبر عن عقود نهائية لـ42 مواطنًا قننوا أوضاع أراضيهم في الوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، عقود تمليك نهائية للمواطنين الذي تم تقنين أوضاعهم وقاموا بتسديد كامل الثمن مقابل الأراضي المقننة، بحضور اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد سعد، مساعد مدير أمن الوادي الجديد، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

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وأوضح الزملوط أنه تم الانتهاء من تسليم عدد 42 عقدا نهائيا، لمن قاموا بتسديد كامل الثمن وعدد 562 عقدا ابتدائيا لمن قاموا بتسديد 25% كامل المقدم وكذلك التسديد الجزئي للمقدم، موضحًا أنه تم الانتهاء من إجراءات الفحص والمعاينة بنسبة 100% لعدد طلبات التقنين البالغ عددها 3534، على مستوى المحافظة، مشيدا بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية المشاركة لإتمام عمليات إجراءات التقنين.

وأكد أن حملات الإزالة مستمرة بجميع المراكز للتعديات على أراضي الدولة لغير الجادين الذين لم يسددوا 25% مقدم التقنين، وذلك لاسترداد حق الدولة، وأن المحافظة تهيب بالمواطنين سرعة السداد حتى لا يتعرضوا للإجراءات القانونية المتبعة.

يذكر أن المحافظة قامت بمنح تسهيلات للمواطنين في السداد بنظام تقسيط المقدم 25% على مدة 3 أشهر، وذلك تيسيرا عليهم لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم.