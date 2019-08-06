شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يصرف 500 جنيه منحة العيد للعاملين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، على صرف منحة للعاملين بمختلف الكليات والمعاهد والإدارة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدرها 500 جنيه.
وقال «الكردي»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إنه تم الانتهاء من استمارات الصرف وصرفها رسميًا للعاملين، مشيرًا إلى أن القرار يستفيد منه جميع العاملين والموظفين بمختلف الكليات والمعاهد البالغ عددها 23 كلية ومعهداً فضلاً عن العاملين بمبنى إدارة الجامعة في الشاطبي.
ولفت إلى أن المنحة تعد مساهمة من الجامعة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
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