شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: 70 مليار دولار قيمة الواردات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهمية استغلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، لتعزيز التعاون مع القارة السمراء.

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وتابع الوكيل خلال لقاء تليفزيوني، الثلاثاء، أن «التعاون مع الدول الإفريقية لا يكون عبر التصدير فقط»، مشيدا بالمشروع المطروح لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلنطي، عبر طريق يبدأ من سفاجا ويصل إلى تشاد، ليتم استغلال الطريق الحر من تشاد، للوصول إلى داكار.

وأردف: «ندرس مع الرئاسة ومجلس الوزراء مشروع طريق الربط مع إفريقيا، حيث يستهدف تحقيق التواصل مع 13 دولة إفريقية»، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في استغلال مميزات محور قناة السويس عبر تجارة الترانزيت.

وأشار إلى أن قيمة استيراد مصر من مختلف الدول يصل إلى 70 مليار دولار.