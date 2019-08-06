شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس «مركز المعلومات» بممثلي «هواوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بوب زهو، مسؤول العلاقات المؤسسية بشركة «هواواي» العالمية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المركز وشركة «هواوي» العالمية.

من جانبه أعرب «بوب» عن سعادته البالغة بزيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مشيدًا بالدور الفعال الذي يقوم به المركز من أجل المجتمع، متطلعاً لمزيد من التعاون المُثمر بين الطرفين خلال الفترة المقبلة لاسيما في عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، تم استعراض تطور حجم أعمال الشركة في مصر والعالم، والتقنيات الحديثة التي تستخدمها الشركة، كما تم عمل عرض تقديمي عن أنشطة المركز ومجالات عمله المرتبطة بالتنمية، وبحث الطرفان كيفية توظيف التطبيقات الحديثة للإسراع بمعدلات التنمية في المجالات المختلفة خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات العملاقة.