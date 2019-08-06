السيسي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة حاويات بميناء أبوقير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وإيريك أيبي المدير العام لمجموعة هاتشيسون بورتس الصينية، وكليمينس تشينج المدير التنفيذي للشركة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد توقيع مذكرة التفاهم بين القوات البحرية المصرية وشركة هاتشيسون بورتس، والتي تعد إحدى أكبر الشركات على مستوى العالم في إقامة محطات الحاويات، وذلك لإقامة محطة تداول حاويات بميناء أبوقير.

أكد الرئيس السيسي أهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي وفقاً لأعلى المستويات الدولية لمحطات تداول الحاويات على مستوى العالم، مع الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع، مشيداً بالسمعة المهنية الطيبة التي تتمتع بها الشركة الصينية في هذا المجال.

من جانبه؛ أشاد رئيس مجموعة هاتشيسون بورتس بالفرص المتاحة للاستثمار المباشر للشركة في ميناء أبو قير، وذلك من خلال تداول الحاويات الواردة والصادرة عبر الميناء، مع الاستفادة من تحسن مناخ الاستثمار، وجهود تطوير البنية التحتية التي قامت بها الحكومة المصرية، موضحاً في هذا الشأن أن الشركة ستقوم من خلال هذا المشروع بتدريب أكثر من ١٥٠٠ مهندس وعامل مصري علي القيام بمختلف الوظائف والمهن التي يتطلبها عمل المحطة، والتي ستصل إلى معدل تداول يصل إلى مليون حاوية سنوياً مع اكتمال جميع مراحلها.