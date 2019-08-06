فيديو| وزير التعليم العالي يكشف عدد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق​

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعداد طلاب المرحلة الثانية بالتنسيق المرشحين للقبول بالكليات والمعاهد.

وقال الوزير، خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء، إن عدد طلاب الشعبة العلمية الذين تم ترشيحهم للقبول بالكليات بلغ 149457 طالبا، وطلاب الشعبة الأدبية بلغ 48486 طالبا، بإجمالي 197961 طالبا، وبلغ إجمالي الطلاب المرشحين للمعاهد التابعة للوزارة 26169 طالبا.

وأشار إلى استنفاد عدد 1872 طالبا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعبة الأدبية والعلمية، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.