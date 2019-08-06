رئيس بعثة الحج يتفقد العيادات الطبية بمكة المكرمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

زار وزير الموارد المائية والري، رئيس البعثة المصرية للحج، مساء الثلاثاء، عددًا من العيادات الطبية بمقر إقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة؛ للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم.

وأشاد الوزير بأداء الفرق الطبية بالبعثة الطبية للحج وبما يقدمونه من خدمات صحية على أعلى مستوى لضيوف الرحمن.

وذكر بيان لوزارة الصحة، أن رئيس بعثة الحج، حرص على الاستماع إلى آراء المترددين على العيادات لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث أشاد الحجاج بالخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدين أن الخدمة الطبية متوفرة بالعيادات طوال الـ24 ساعة.

وعقد رئيس بعثة الحج، اجتماعاً مع رؤساء البعثات المصرية، حضره الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، مؤكداً التنسيق الكامل بين كافة رؤساء البعثات لتقديم أفضل خدمة للحجاج المصريين هذا العام.