"البحر ياما غرق وفرق".. مسؤول يُشيد بأغنية "شيبة" لمواجهة الهجرة غير الشرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية بالبرلمان الإفريقي، برئاسة عبده بكار كون صديقي، عرض السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عددا من الأعمال الفنية التي أعدتها اللجنة في إطار رسالتها الإعلامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، بحضور النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، حيث تضمنت الأعمال الفنية أغنية للفنان أحمد شيبه والتي تسمي "فارس"، متضمنه كلمات "البحر ياما غرق وفرق"، والتي تستهدف تحذير الشباب من التوجه نحو الهجرة غير الشرعية، وأيضا أعمال أخري للاعب الكرة حازم إمام، فيما أكدت جبر أن الأغنية الخاصة بالفنان أحمد شيبة لها تأثير كبير ووصلت للعديد من طوائف المجتمع خاصة رواجها الواسع بين سائقي التاكسي، وتم التفاعل معها عبر موقعها بقرابة 8 ملايين مواطن.

وأكدت السفيرة نائلة جبر، أن القانون المصري يحمي الشهود في عميات الاتجار بالبشر من أجل الفاعلية في الإبلاغ عن العصابات المجرمة في هذا المجال، مشيرة إلى أن مصر ترحب بالتعاون الكامل في القارة السمراء من أجل نقل خبراتها التشريعية والتنفيذية بشأن الهجرة غير الشرعية بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.

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ولفتت إلى أن أعمال التوعية بمحافظات مصر، يتم التنسيق بشأنها مع الحكومة لعمل خطط تنمية في القرى التي تنتشر بها أعمال الهجرة والاتجار لتكون المواجهة شاملة على مستوى القانون وتنفيذه وأيضا التنمية الشاملة لهؤلاء المواطنين بدلا من تركهم، للاستقطاب من جانب هذه العصابات، خاصة أن هذه الأعمال ترتبط بشكل مباشر بالفقر.

وأكدت أنه جراء خطة مصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية لم تخرج منها مركب واحد منذ 2016 متعلقة بالهجرة غير الشرعية، نتيجة الجهود الصارمة من الجهات المعنية علي كافة المستويات، مشيرة إلى أن هذه الجهود تحمي الشباب من التورط في مغادرة البلاد والتورط في أعمال منافية للآداب والقانون وتجارة المخدرات قائلة: "حتى لو غادر الشباب للدول الأخرى عبر الهجرة غير الشرعية يتم توريطهم واستغلالهم وإذلالهم خاصة الصغير منهم في تجارة المخدرات عبر القطارات".

من ناحيته قال ممثل البرلمان الأوغندي، إن الأوضاع في القارة السمراء بشأن الهجرة غير الشرعية ليست جيدة، بسبب الظروف التى تمر بها القارة، مؤكدا على أن مواجهة ذلك يتم من خلال الدعم الحقيقي وتوفير فرص عمل حقيقة للشباب، فيما اتفق معه ممثل البرلمان الجيبوتي، مؤكدا على أن مواجهة الهجرة غير الشرعية يتطلب العمل ودمج الشباب بسوق العمل من خلال فرص حقيقة.