رئيس بعثة الحج: حل مشاكل نقص الأدوية.. ولم نحصر حالات الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تفقد وزير الري والموارد المائية، رئيس البعثة الرسمية للحج، مقر بعثة الحج السياحي بمكة المكرمة، وذلك بصحبة مجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحي وإيمان قنديل مستشار وزير السياحة، للشئون الدينية، واللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج.

وقال الوزير -في بيان اليوم الثلاثاء- إن أجهزة الدولة تتابع حالة الحجاج المصريين كافة لحظة بلحظة، وتم إنشاء غرفة عمليات رئيسية وفرعية لرصد الحالات اول بأول على مدار الساعة، مع تنسيق كامل مع البعثات والجهات المسئولة بالمملكة العربية السعودية.

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وأضاف: "وصلتنا اليوم شكاوى من نقص بعض الأدوية وعلى الفور تم التنسيق مع المستشفيات السعودية لتوفير الخدمة الطبية اللازمة، وتم حل الأزمة، كما تم الدفع بالمشايخ لرفع الوعي بين الحجاج وتسهيل أداء المناسك"، لافتا إلى أن المشكلات التي تواجه الحجاج تقل عن السنوات السابقة، بفعل جهود الدولة والعمل كفريق واحد بين البعثات الثلاث "القرعة، السياحة، التضامن".

وأشار إلى وجود أمراض مزمنة لدى بعض الحجاج، إلى جانب بعض الحالات الحرجة لكبار السن، ولكن البعثة الرسمية على تواصل مستمر مع وزارة الصحة بالمملكة، وتم تجهيز خطط التعامل مع الطوارئ في وقتها، متابعا بأنه توجد بعض حالات الوفيات ولكن لم يتم حصرها حتى الآن.

ناشد رئيس بعثة مصر الرسمية، الحجاج باتباع الإرشادات الطبية في وقفة عرفات حتى لا تعرض نفسها لأزمات صحية، مؤكدا أن البعثة المصرية نسقت مع السلطات السعودية لمتابعة خطة تصعيد الحجاج الى جبل عرفات وتم تحديد مسارات الأتوبيسات لنقل الحجاج المصريين والتأكيد على ضرورة جودة الخدمات المقدمة لهم في مخيمات منى، وسط ترحاب وتعاون كبير من جانب السلطات السعودية.