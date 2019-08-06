النيابة تواصل الاستماع لأقوال المصابين في انفجار معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تواصل نيابة جنوب القاهرة الكلية، الاستماع لأقوال عدد من المصابين ممن استقرت حالتهم الصحية حول واقعة الانفجار أمام معهد الأورام بالمنيل.

كان انفجار وقع ليلة الأحد 4 أغسطس، ما أسفر عن مصرع 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أن الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، وأن السيارة المتسببة في الحادث كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.