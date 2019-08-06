محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصل رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودهم لكشف هوية جثة سيدة عُثر عليها بالطريق العام في مركز أوسيم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
تلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بطريق "الحفرية" بدائرة القسم.
وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ بقيادة المقدم مجدي موسى رئيس وحدة المباحث، وكشفت معاينة الرائد وليد كمال معاون مباحث القسم، عن أن الجثة لسيدة في الخمسينيات من العمر، ترتدي كامل ملابسها، ولا توجد بها إصابات ظاهرية.
التحريات الأولية تشير إلى أن المتوفاة ليست من أهالي المركز، ولم يتعرف عليها أحد حتى الآن، وتم نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحها والوقوف على أسباب الوفاة.
وعن وجود شبهة جنائية من عدمه، أوضح رجال البحث الجنائي أن تقرير الصفة التشريحية للجثة سيكشف الحقيقة كاملة تزامنا مع فحص بلاغات التغيب ونشر أوصافها.
كانت هذه تفاصيل خبر خمسينية ترتدي كامل ملابسها.. خطة المباحث لكشف غموض العثور على جثة سيدة بأوسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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