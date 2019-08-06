تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بتهمة القتل العمد لجلسة 13 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، تأجيل محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 13 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد محمد أحمد، وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر طلعت عبده وأحمد فهمي.

وأسندت النيابة للمتهم "عمر. ع. ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبدالرحمن. ص"، وشهرته "البيه"، و"هاني. ع. ع" هارب، و"مصطفى. ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم "سكر. م. م"، و"زينب. س. ح" و"عبدالرحمن. س" بقصد بث الخوف في نفوسهم، وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم، وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.