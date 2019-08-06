الجاني ليس غريبا.. حل لغز مقتل "ملاك كرداسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، ملابسات اختفاء طفل بقرية أبو رواش بمركز كرداسة. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من شرطة النجدة باختفاء الطفل أحمد عبد النبي 10 سنوات مقيم عزبة التوت بدائرة مركز كرداسة. Advertisements شكل اللواء مدحت فارس نائب مدير المباحث فريق بحث ترأسه العقيد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر وبمشاركة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث القطاع، للوقوف على ملابسات الواقعة. تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة توصلت إلى أن ابنة عم والد الضحية "صفاء"، 35 سنة وراء قتله، وأمكن ضبطها في أحد الأكمنة التي أعدت لها، وأقرت بارتكاب الجريمة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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