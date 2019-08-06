مصر | المشدد 6 سنوات لقهوجي حرق منزل سيدة ببولاق الدكرور

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قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "رامى. غ" قهوجي بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بحرق منزل سيدة ببولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وبعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، محمود القرموطي.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 41001 لسنة 2018 جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 4364 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة للمتهم "رامي. غ" قهوجى، بتهمة إشعال النيران عمداً بمنزل "صباح. ن"، بأن أعد لذلك مادة معجلة للاشتعال "مادة الجازولين"، وراقب المنزل عن كثب، وتأكد خلوه من الأشخاص، ثم صعد لمسكنه الملاصق للمنزل محل الواقعة، متسللا إليه من خلال الأسطح مضرما النيران به، مما أدى إلى حريقة، وحريق ما بداخله من منقولات، كما أدرى تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.