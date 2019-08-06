أخبار مصر | رئيس بعثة الحج: أجهزة الدولة تتابع حالة الحجاج المصريين لحظة بلحظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج: أجهزة الدولة تتابع حالة الحجاج المصريين لحظة بلحظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد محمد عبد العاطي، رئيس البعثة الرسمية للحج، مقر بعثة الحج السياحي بمكة المكرمة، وذلك بصحبة مجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحي وإيمان قنديل مستشار وزير السياحة، للشئون الدينية، واللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج.

وأعلن الوزير -في بيان اليوم - أن أجهزة الدولة تتابع حالة الحجاج المصريين كافة لحظة بلحظة، وتم إنشاء غرفة عمليات رئيسية وفرعية لرصد الحالات أول بأول على مدار الساعة، مع تنسيق كامل مع البعثات والجهات المسئولة بالمملكة العربية السعودية.

وتابع رئيس البعثة: "وصلتنا اليوم شكاوى من نقص بعض الأدوية وعلى الفور تم التنسيق مع المستشفيات السعودية لتوفير الخدمة الطبية اللازمة، وتم حل الأزمة، كما تم الدفع بالمشايخ لرفع الوعي بين الحجاج وتسهيل أداء المناسك"، لافتا إلى أن المشكلات التي تواجه الحجاج تقل عن السنوات السابقة، بفعل جهود الدولة والعمل كفريق واحد بين البعثات الثلاث "القرعة، السياحة، التضامن".

وأشار إلى وجود أمراض مزمنة لدى بعض الحجاج، إلى جانب بعض الحالات الحرجة لكبار السن، ولكن البعثة الرسمية على تواصل مستمر مع وزارة الصحة بالمملكة، وتم تجهيز خطط التعامل مع الطوارئ في وقتها، متابعا بأنه توجد بعض حالات الوفيات ولكن لم يتم حصرها حتى الآن.