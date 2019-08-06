أخبار مصر | رئيس "صحة النواب" عن حادث معهد الأورام: مصر وشعبها أقوياء يحالفهم دائمًا النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صحة النواب" عن حادث معهد الأورام: مصر وشعبها أقوياء يحالفهم دائمًا النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الهجوم الإرهابي الناجم عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وأدى إلى مقتل نحو 20 شخصا وإصابة 50 آخرين.

وأكد العماري، أن هذا الهجوم الإرهابي يكشف عن مدى خسة وحقارة الإرهاب الأسود، الذي يسعي بكل ما أوتي من قوة على المساس بمصر وشعبها، ولم يفرق بين قوي وضعيف، وبين عاجز وقادر على الدفاع عن نفسه، ليكون بمثابة أداة بيد الشيطان يزهق أرواح الأبرياء، ويستبيح دمائهم، مُضيفا أن مصر وشعبها أقوياء، يحالفهم دائمًا النصر، بإرادة الله أولًا، ثم قوة رجال جيشها، وبسالة رجال الشرطة، المحفوفة بإخلاص المصريين، ودعمهم لوطنهم، والوقوف والتصدي لكل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بهذا الوطن الغالى.

وأشار إلى أن الشعوب العربية أنتفضت وأصبحت على قلب رجلًا واحد، بعدما انهالت التبرعات من الأشقاء العرب لصالح معهد الأورام، حتى يعاد بناء الأجزاء المنهارة منه، وترميم البعض الآخر، حيث تبرع الشيخ محمد بن زايد بمبلغ ٥٠ مليون جنيه، هذا إلى جانب التبرعات المقدمة من رجال الأعمال المصريين، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، مُوضحًا أن مشهد الالتفاف حول دعم المعهد، بمثابة الصفعة القوية على وجه الإرهاب، ورسالة مفادها أن مصر قادرة على تخطي ما يصنعه الإرهاب من مصائد الشر.