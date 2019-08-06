أخبار مصر | وزيرة التضامن تزور المتحف الكبير وتتفقد "آمون" ومعامل الترميم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تزور المتحف الكبير وتتفقد "آمون" ومعامل الترميم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحب الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في جولة بمركز ترميم الأخشاب بالمتحف المصري الكبير لزيارة التابوت المذهب للملك توت عنخ آمون.

ويخضع التابوت حاليًا لأعمال التعقيم كخطوة أولى في ترميمه، وذلك بعد نقله من مقبرة الملك في الأقصر إلى المتحف الكبير لصيانته وترميمه وترضه ضمن المجموعة الكاملة للملك.

كما شاهدت والي بعض القطع الأثرية الخاصة بالملك الشاب والتي تخضع أيضًا لأعمال الترميم حتي عرضها بالمتحف عند افتتاحه عام 2020، مثل السرير والعجلة الحربية الخاصة به.

جاءت الزيارة على هامش اجتماع الوزيرين اليوم بالمتحف المصري الكبير لبحث إنشاء جمعية أصدقاء للمتحف على غرار المتاحف العالمية الكبرى.