أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بالتضامن: اكتمال الـ 12 ألف حاج من الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج بالتضامن: اكتمال الـ 12 ألف حاج من الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تفويج حجاج الجمعيات إلى مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، ليكتمل عددهم ١٢ ألف حاج.

وأكد عبد الموجود، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة وأن غرفة العمليات المشكلة تعمل على مدار ٢٤ ساعة للرد على الاستفسارات وتقديم الخدمات للحجيج، موضحا أن عدد المشرفين ٢٧٠ مشرفا بواقع مشرف لكل ٤٥ حاجا.

وجديرا بالذكر أن الإجراءات التنظيمية بالمخيمات انتهت من وضع العلامات الإرشادية والملصقات التى تسهل على الحاج التعرف على مقر إقامته وتثبيت كارت باسم كل حاج على المرتبة الخاصة به وانه سيتم دعم كل حاج بـ id خاصة به تحمل كل بياناته مع التأكيد على ضرورة قيام المشرفين بتوجيه الحجيج باحتياجاته ليوم عرفات كذلك التأكيد على الحجيج بإتباع كافة التعليمات الصادرة عن الجانب السعودي.