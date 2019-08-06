أخبار مصر | "الآثار والتضامن" تبحثان إجراءات إنشاء جمعية أصدقاء المتحف المصري الكبير (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار والتضامن" تبحثان إجراءات إنشاء جمعية أصدقاء المتحف المصري الكبير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بالدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عصر اليوم، بالمتحف المصري الكبير وذلك؛ لبحث إجراءات إنشاء جمعية أصدقاء المتحف المصري الكبير.

حضر اللقاء اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف للشؤون الأثرية والدكتورة ميريهان رجب خبير العقود والاتفاقيات الدولية بمشروع المتحف المصري الكبير .

وخلال الاجتماع تم مناقشة إجراءات إنشاء جمعية أصدقاء المتحف المصري الكبير على غرار المتاحف العالمية لتضم مجموعة من الشخصيات العامة المصرية والعالمية.