أخبار مصر | "مصر الخير" توفر المياه للقرى الأكثر احتياجا عبر أحد التطبيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر الخير" توفر المياه للقرى الأكثر احتياجا عبر أحد التطبيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكيدًا للنجاح الذي حققته مبادرة أوليكس بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوفير المياه النقية للقرى الأكثر احتياجاً، وجهت المنصة الرائدة في مجال الإعلانات الإليكترونية الشكر لمستخدميها الذين دعموا المبادرة من خلال زيادة عدد الإعلانات الجديدة التي قاموا بنشرها خلال شهر رمضان الماضي.

وأكدت دينا جبران مدير عام أوليكس مصر أن نجاح المبادرة كان متوقعاً ويعكس وعي مستخدمي المنصة في مصر وإدراكهم بأهمية العمل المجتمعي وتكاتف جميع المؤسسات سواء الحكومية أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالمجتمع وتحسين مستوى معيشة سكان القرى الأكثر احتياجاً.

وأضافت جبران أن عدد الإعلانات الجديدة شهد مستوى إقبال كبير منذ إطلاق المبادرة مشيرة إلى أن المبادرة شارك فيها آلاف المستخدمين وأنها نجحت في توفير المياه النقية لنحو 355 مستفيد يمثلون 71 أسرة مصرية.

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كما وجهت جبران الشكر إلى مؤسسة مصر الخير على تعاونها لإطلاق المبادرة معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون مستقبلا لإطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وهو ما يتوافق مع استراتيجية أوليكس في مجال المسئولية المجتمعية والتي تقوم بتطبيقها في جميع الدول التي تعمل بها المنصة.

من جانبها صرحت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير أن هذه المبادرة تعد امتداداً لما تقوم به المؤسسة في ملف المياه بهدف توصيل المياه الصالحة للشرب للمستحقين، وأن مؤسسة مصر الخير بجانب وصلات المياه المنزلية تعمل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وفروعها بكل محافظات مصر على إحلال وتجديد شبكات الأسبستوس واستبدالها بمواسير UPVC ، ومد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة وانشاء محطات رفع وتحلية المياه ودق الآبار، وهذا من شأنه رفع كفاءة البنية التحتية لمياه الشرب، كما يتم العمل على منظومة الصرف الصحي بالقري الأكثر احتياجا.

وكانت منصة أوليكس بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير قد أطلقت مبادرة لتسهيل وصول المياه النقية لسكان القرى الأكثر احتياجا وذلك من خلال التبرع بمبلغ مالي مقدم من المنصة للمؤسسة أمام كل إعلان جديد يتم نشره في أقسام الموبايلات، الإليكترونيات ، الأثاث و الملابس خلال شهر رمضان الماضي وهو ما سيساعد على وقاية سكان هذه القرى وأطفالهم من الأمراض التي تنتقل من خلال المياه الملوثة ولم يكلف مستخدمي المنصة أية مصروفات.