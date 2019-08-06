شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنايات» تجدد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح و6 أخرين بتهمة نشر اخبار كاذبة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة حبس عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و6 آخرين في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
كانت النيابة أسندت إلى «عبدالمنعم أبوالفتوح» وآخرين اتهامات نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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