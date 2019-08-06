شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يكشف تفاصيل خطة إنقاذ الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، الذي عُقد الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

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وقال سعد خلال مداخلة هاتفية، إن «هناك 14 مدينة جديدة يتم إنشاؤها ضمن خطة الدولة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتوفير»، مشيرًا إلى أن المجتمعات العمرانية الجديدة توفر فرص عمل جديدة، بعد إنشائها عبر المصانع والمشروعات الصناعية.

وأكد أنه سيتم إنشاء مدينة بني مزار الجديدة بشكل يناسب كافة شرائح السكان، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى خطة لإنقاذ الساحل الشمالي الغربي عبر استغلال مساحات الأراضي الشاسعة، في ظل حصول شركات على مساحات واسعة منذ عشرات واسعة دون استغلالها.

وأردف: «نستهدف خلق مجتمع عمراني جديد بالساحل الشمالي الغربي، خاصةً في ظل امتلاكه مقومات تنموية مهمة»، مشيرا إلى أنه سيجري اتخاذ إجراءات قانونية بسحب الأراضي من الشركات التي لم تستغلها لفترة وصلت إلى 30 عاماً.