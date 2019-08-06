شكرا لقرائتكم خبر عن «أنت المستثمر» تعتزم إطلاق المرحلة الثانية لبيع الوحدات السكنية بسعر التكلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت المرحلة الأولى، لمبادرة «أنت المستثمر»، مبيعات تُقدر بعدد 200 وحدة سكنية، وذلك بعد مرور أقل من عام على تأسيسها، حيث تمكنت من بناء وحدات سكنية في كومبوند المستثمرين بحدائق أكتوبر.

وأعلن المهندس عمرو عساف، صاحب المبادرة ومؤسس إحدى الشركات العقارية، أنه بصدد إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة «أنت المستثمر»، والتي توفر الوحدة السكنية بسعر التكلفة مُضافًا إليها 10% كهامش ربح.

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وأوضح أن «المرحلة الأولى التي انطلقت قبل نحو عام لاقت نجاحًا كبيرًا في البيع بسعر التكلفة ولفت نظر شريحة كبيرة من الشباب الراغب في شراء وحدة سكنية بأسعار في المتناول».

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة هو مساعدة ومساندة الشباب بصفة خاصة وكافة المواطنين بصفة عامة، لإيجاد سكن مناسب بأفضل الأسعار.

وأوضح أن المرحلة الأولى تضمنت بيع سعر الوحدة السكنية بسعر التكلفة مضافًا إليه 10% ربحا للشركة المنفذة.