شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية» تشيد بزيارة «توفيق» إلى «الدلتا للصلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقي، بالزيارة التي قام بها وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، إلى شركة مصانع الدلتا للصلب بمحافظة القليوبية، والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

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وأوضحت أن نتائج هذه الزيارة وما كشفت عنه من معلومات حول النهوض بهذه الشركة العملاقة يؤكد السير على الطريق الصحيح في تنفيذ توصيات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتقوم بسابق عهدها.

وأكد خالد الفقي، في تصريح الثلاثاء، أن هذه الزيارة التي رافق الوزير خلالها الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وعدد من مسؤولي الوزارة، واستمع فيها الوزير إلى عرض من محمود الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للصلب، والاستشاريين الفني والهندسي حول المشروع الجديد، يؤكد على أن ملف التحديث والتطوير بدأ على أرض الواقع، وأن البقية ستأتي في مواقع عمل أخرى كالحديد والصلب وغيرهما.

وأضاف «أن ما حدث في الدلتا للصلب نجاح بكل المقاييس ويستحق الإشادة به ودعمه كخطة ممتازة سوف تمتد إلى مواقع أخرى، وعودة عملية للدور الذي عادت من أجله وزارة قطاع الأعمال العام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن المشروع الجديد في الدلتا للصلب يتضمن مضاعفة الطاقة الإنتاجية من بليت الصلب نحو 12 مرة ليصبح 500 ألف طن بليت سنويا، إلى جانب مضاعفة إنتاج المسبوكات نحو 10 مرات الطاقة الحالية لتصبح 10 آلاف طن، ويتضمن المشروع الجديد أيضا بنية تحتية متكاملة، مع توفير حماية وبيئة عمل مناسبة، فضلا عن مراعاة التوافق التام مع الاشتراطات والمعايير البيئية، وتوفير استهلاك الطاقة بنحو 40%، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بـ700 مليون جنيه.