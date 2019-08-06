شكرا لقرائتكم خبر عن عواطف اليتامي لشيخ الأزهر: بيت الزكاة المصري أحد أهم مؤسسات العمل الخيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الثلاثاء، عواطف اليتامي، مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

وأشاد شيخ الأزهر خلال اللقاء بجهود المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية ورعايته للعديد من الأعمال الإنسانية في مصر، مؤكدًا أن العمل الخيري يجب أن يراعي الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتعليمية لغير المقتدرين، وكفالة الأسر الأشد فقرًا.

من جانبها أعربت مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية عن شكرها لدعم شيخ الأزهر لعمل المكتب، لافتة إلى أن بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يرأسه الإمام الأكبر أصبح خلال فترة قصيرة واحدًا من أهم مؤسسات العمل الخيري، وتمكن من رعاية عشرات الآلاف من الأسرة المحتاجة وعلاج الآلاف من المرضى على قوائم الانتظار.