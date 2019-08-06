شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم نفس تحذر من مشاهدة الأطفال ذبح الأضاحي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّرت نهى النحاس، مدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية، من حضور الأطفال فعاليات ذبح الأضاحي خلال العيد.

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وقالت نهى النحاس، إنه «لا يجب حضور الأطفال الذين لم يصلوا لعمر السبع سنوات، لعملية الذبح، كونهم ليسوا مؤهلين نفسيًا، فضلا عن عدم إدراك الشعائر الدينية».

وأضافت «إذا شاهد الطفل عمليات الذبح، قبل وصوله إلى السن المناسب، قد يصاب بالتعقيد، ويكره تناول اللحوم»، ناصحة الآباء بحكي القصة الدينية لسيدنا إبراهيم وإسماعيل حول الذبح للأطفال، مع إخبارهم بالمواعظ المستنبطة منها.