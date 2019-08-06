شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم: الإرهابيون لا يراعون حُرمة الأشهر الحُرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية لا تراعى حرمة لسفك الدماء في الأشهر الحرم ولا تعرف أي شئ عن الدين ومبادئه السمحة.

وأكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم ،في بيانه اليوم الثلاثاء، تعليقاً على التفجير الإرهابى الآثم أمام المعهد القومى للأورام والذى راح ضحيته عدد من الأبرياء: أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى زعزعة أمن واستقرار وطننا، ولكنهم لن ينالوا ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين.

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وشدد الأمين العام على أن هذه العمليات الارهابية الجبانة وما يقوم به أعداء الوطن لن تنال من عزيمة الشعب المصرى الشجاع ولن تزيدنا إلا مزيد من الإصرار على دحر الإرهاب واقتلاع جذوره الشيطانية .

ودعا د.نجم إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية، وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لأبطال القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الإرهاب.

وتوجه الأمين العام لدور الإفتاء بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، داعيًا الله تعالى أن يتقبلهم في الصالحين وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.