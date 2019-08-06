شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء الإمارات: السعودية نجحت في تحقيق نقلة نوعية على مستوى خدمات الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت المملكة العربية السعودية في إطار استعداداتها لموسم الحج هذا العام في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات والتسهيلات وتقليص زمن الإجراءات في مختلف منافذها البرية والجوية والبحرية، بما يعكس حرص المملكة على توفير أفضل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام وإعانتهم على تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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وكما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، أعدت الإدارات المعنية في منافذ المملكة خططا تشغيلية متكاملة لاستقبال الحجاج القادمين إليها من مختلف دول العالم، وعملت على تجهيز مقارها وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن بما يليق بهم، وبالشكل الذي يعكس النهضة الحضارية التي تشهدها المملكة.

ولم يقتصر اهتمام المملكة، بحسب مداد نيوز بأفواج الحجاج القادمين عبر منافذها على جانب الخدمات والتسهيلات بل امتد ليشمل الجوانب التوعوية من خلال توزيع المنشورات والمطويات حول طرق السلامة الغذائية والصحية، إلى جانب تقديم الهدايا الرمزية والورود ترحيبا بهم.