شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: المشروع القومي للاستثمار سيحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل المشروع القومي للاستثمار الداجني.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية إن «المشروع القومي يأتي في إطار خطة مصر لزيادة إنتاج الثروة الداجنة»، مشيرا إلى أن مصر وصلت الى الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 95% من الاحتياجات المحلية خلال 2018.

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وأضاف: «خصصنا 9 مناطق، تتراوح مساحة الواحدة ما بين 6 آلاف و8 آلاف فدان، لإقامة المشروع القومي للاستثمار الداجني بعدد من المحافظات»، مشيرا إلى أنه سيتم بدء المشروع قريبا، بعد الانتهاء من كافة التراخيص الخاصة به.

وأوضح أن المشروع القومي للاستثمار الداجني سيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن، فضلا عن تصدير الفائض، مشيرًا إلى أن الحكومة تلقت مطالب من المستثمرين للمشاركة في المشروع.

ولفت إلى أنه تمت مراعاة شرط وجود ظهير صحراوي بالمحافظات التي تم اختيارها لإقامة المشروع.