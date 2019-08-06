شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع حالة الطفلة ريهام بمستشفى بنها الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، باهتمام شديد حالة الطفلة ريهام حلمي عزت، ذات الـ٤ سنوات، والتي تعرضت للإهمال الأسري، وأصدر المحافظ تعليماته إلى سلوى ترك، مقرر ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقليوبية، بزيارة الطفلة التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يفيد بتعرضها للإهمال الأسري وتسبب لها في بعض الإصابات، حيث توجهت السيدة سلوى ترك إلى مستشفى بنها الجامعي لزيارة الطفلة والاطمئنان على حالتها الصحية، وقدمت لها بعض الهدايا والحلوى واللعب للتخفيف عنها.

ووجّه المحافظ الأطباء المعالجين للطفلة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية لها حتى يتحقق لها الشفاء التام.