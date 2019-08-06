شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. النتيجة الكاملة لتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، نتائج تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة لجميع الكليات. وتنشر «المصري اليوم» نتائج التنسيق بالكامل لجميع الطلاب، ويمكن للطالب والطالبة الوصول إلى الكلية التي التحق بها عبر البحث بالاسم أو رقم الجلوس في الملف التالي: 1 by Bassam Mharan on Scribd Advertisements 2 by Bassam Mharan on Scribd 3 by Bassam Mharan on Scribd 4 by Bassam Mharan on Scribd

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