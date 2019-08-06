شكرا لقرائتكم خبر عن مطور عقاري يدعو المستثمرين للعمل من أجل تحسين أداء الاقتصاد المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد المهندس شريف شعلان، رئيس مجلس إدارة شركة رويال للتطوير العقاري، على قوة السوق العقارية المصرية واعتمادها على وجود طلب حقيقي تدعمه الزيادة السكانية لمختلف الشرائح السكنية خاصة المتوسطة والتي تعد الشريحة السوقية الأكبر بالقطاع العقاري، موضحًا استقرار مبيعات الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري وعدم وجود أي تباطؤ في السوق.
وأكد شعلان أهمية التنمية التي تقوم بها الدولة حاليًا وتنفيذها لعدد كبير من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وما تحتويه من فرص استثمارية ضخمة لكافة الشركات العاملة بالسوق العقارية.
ودعا المستثمرين للعمل من أجل تحسين أداء الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل لمختلف فئات الشعب، مشيدًا بتجربة المدن الجديدة باعتبارها وسيلة قوية لتخفيض معدلات البطالة وحل أزمة الإسكان بمصر.
كشف المهندس شريف شعلان عن أن شركته رويال تستعد لتسليم 6 عمارات سكنية خلال الربع الأخير من عام 2019 بـالأندلس واللوتس بحجم استثماري 100 مليون جنيه، موضحًا أن الشركة ستبدأ في تسليم المشروعات العشرة، خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 2019 فيما تعتزم تسليم باقي المشروعات خلال العام القادم 2020.
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