دفاع "طفلة العياط" في واقعة قتل سائق يطالب مواجهتها بالمتهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

طالبت المحامية دينا المقدم، دفاع الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط، أمام قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، بمواجهة كل من "أميرة" والمتهمين "وائل" و"إبراهيم"، لتأكيد رواية الفتاة.

وقال دفاع المتهمة، إن المتهمين لم ينكروا رواية الفتاة بقتلها المجني عليه بعدما استدرجها بمعرفتهم، مطالبة بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وإخلاء سبيل المتهمة.

وأوردت التحريات التي أجرتها مباحث العياط أن المتهمة ارتكبت الجريمة دفاعًا عن النفس لمنع المجني عليه من التعدي عليها جنسيًا عقب تهديده إياها بسلاح أبيض "سكين" لإجبارها على معاشرته.

كانت نيابة الطفل، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، رئيس النيابة، أمرت بإحالة التحقيق في ذبح طفلة لسائق، إلى نيابة العياط بعدما تبين وجود شابين بالغين متورطين في استدراج الفتاة مع المجني عليه، والكشف عليها.

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كانت تحقيقات نيابة العياط كشفت ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها؛ حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول التعدي عليها جنسيًا فذبحته ومزقت جسده بـ 13 طعنة، وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعى أميرة 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء، وقررت قيامها بقتل شاب بالمنطقة الجبلية.

انتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان، رئيس مباحث نقطة المتانيا، إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة وتبين العثور على جثة شاب يدعى "الأمير. أ" 22 سنة، سائق، ملقى في مدق جبلي مصابًا بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد وبجواره سيارة ميكروباص.

استدعت الأجهزة الأمنية حبيب الفتاة وصديقه، وتبين من مناقشتهما أن القتيل صديقهما، وأنهم اتفقوا على استدراج الفتاة لمعاشرتها جنسيًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.