فيديو.. مصرع تاجر مخدرات وضبط اثنين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

نشرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لضبط 3 من العناصر الإجرامية المتخصصة في الإتجار بالمواد المخدرة، حيث لقى أحدهم مصرعه عقب تبادل لإطلاق النار بمحافظة القليوبية.

البداية كانت بتفقد قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، الحالة الأمنية بناحية عزبة الرملاية دائرة المركز؛ والتي اشتبهت في سيارة (ملاكي)، وحال مشاهدة قائدها للقوات حاول تغيير اتجاهها للاتجاه المعاكس والهرب؛ إلا أنه لم يتمكن، فتوقف بالسيارة وترجل منها ثلاثة أشخاص وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

على الفور قامت القوة بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية وإصابة السائق، الذي توفي أثناء نقله للمستشفى.

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ضبط بحوزة المتهمين (2) بندقية آلية، وفرد خرطوش، و(82) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وخزينة آلية فارغة، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (500) جرام، و(6) طرب لمخدر الحشيش وزنت (600 جم)، و(19) شريط لعقاري الترامادول والأبتريل المخدر، وسلاح أبيض، و(2) ميزان حساس، و(9) هواتف محمولة، ومبلغ مالي قدره (14159 جنيه).

بمواجهة المتهمان اعترفا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وأن الأسلحة المضبوطة بحيازتهم للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم، وأن السيارة المضبوطة ملك أحد السائقين، ويستخدمونها في عملية النقل والترويج.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.