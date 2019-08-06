محافظة القاهرة: التحفظ على 27 سيارة سرفيس لمخالفة تعريفة الركوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، التحفظ على 27 سيارة سيرفيس؛ لمخالفتها التعريفة الجديدة للركوب التي أعلنها المحافظ مطلع يوليو الماضي.

وقال بيان لمحافظة القاهرة، إن ذلك يأتي في إطار استمرار حملات الرقابة على مواقف سيارات السيرفيس والنقل الجماعي، التي يقودها اللواء عمرو جمجوم مدير مشروع السيرفيس بالقاهرة، لمتابعة التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة.

وطالب نائب المحافظ باستمرار الحملات ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وضبط المخالفين، كما وجه القائمين على مشروع النقل الجماعي "السيرفيس" بالتأكد من توزيع ولصق استيكر بالتعريفة المقررة على سيارات السيرفيس والنقل الجماعي، وتشديد الرقابة على جميع قائدي المركبات، لمنع أي تجاوزات من قبل بعض السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء عمرو جمجوم مدير مشروع النقل الجماعي، أن مساعدي المناطق الجغـرافية على مستوى محافظة القاهرة مكلفين بالمرور اليومي على جميع مواقف العاصمة على مدار اليوم، وجاري المتابعة.